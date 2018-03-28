Криптовалюты не станут причиной глобального мирового кризиса в ближайшем будущем - аналитики

Инвестиционный интерес к криптовалютам остается еще недостаточно высоким, чтобы оказать значимое влияние на мировую экономику.

Об этом говорится в пресс-релизе Центра биржевых технологий (ЦБТ).

“Криптовалюты не станут причиной глобального мирового кризиса в ближайшем будущем, пока объем рынка не превышает 1% от мирового ВВП”, – прогнозируют аналитики Центра биржевых технологий.

Также отмечается, что инвестиционный интерес к криптовалютам остается еще недостаточно высоким, чтобы оказать значимое влияние на мировую экономику. Общая рыночная капитализация криптовалют 28 марта составляет 300,78 млрд долларов, тогда как капитализация мирового рынка акций превышает 70 трлн. долларов. При этом капитализация Bitcoin составляет около 2% стоимости всего физического золота в мире. Однако эксперты утверждают, что в будущем ситуация может измениться, и криптоэкономика внесет свою лепту в развитие глобальной экономики. Технология блокчейн может сыграть важную роль в процессе повышения открытости и результативности мировой финансовой системы и экономики в целом.

“Инвесторы все еще с осторожностью относятся к Bitcoin и другим монетам, пока рынок формируется. И даже если он обвалится, пострадают только держатели криптомонет, на мировой экономике это никак не отобразится. Криптовалюта не внедрилась в глобальную экономику, поэтому её влияние пока не ощутимо”, – отмечает аналитик ЦБТ Богдан Терзи.

В ближайшие несколько месяцев курс Bitcoin будет находиться в консолидации между 7 – 12 тыс. долларов, и главным сигналом для дальнейшего роста станет создание на его базе индекса ETF. После этого Bitcoin может достигнуть отметки 20 тыс. долларов, а за ним будут расти и все другие криптомонеты. Стоимость Bitcoin за последние три месяца снизилась почти на 70%.

Причиной такого сильного падения стали ограничения на майнинг и обращение криптовалют со стороны Южной Кореи, Китая, США, Германии и Японии. Несмотря на начало торговли фьючерсными контрактами на Bitcoin на Чикагской товарной бирже (CME) в 2017 году, большие деньги на рынок криптовалют так и не пришли. Вложения крупные инвесторы делают в развитие проектов на основе технологии блокчейн.