Германия будет инвестировать ежегодно 500 млн евро в рабочие места в странах беженцев

Правительство Германии объявило о новой инициативе инвестирования до 500 миллионов евро в год в создание рабочих мест в странах происхождения беженцев, тем самым возвращая беженцев домой.

Об этом сообщил министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

Речь идет о таких странах, как Ирак, Нигерия, Тунис, Афганистан и некоторые другие.

“Мы никому не кладем чек в карман. Мы финансируем проекты сугубо на местах”, – сказал Мюллер.

В частности, при поддержке правительства немецкая компания Siemens будет учить в Ираке 5000 беженцев, которые согласятся вернуться в эту страну.

После обучения они получат профессии электрика или инженера.

В целом новая инициатива должна обеспечить возвращения из ФРГ домой ежегодно от 20 до 30 тыс. искателей убежища.

Отметим, что до сих пор Германия предлагала заплатить 3 тыс. евро тем искателям убежища, которые добровольно соглашались вернуться домой. На это предложение за время действия программы согласились 4,6 тыс. беженцев.