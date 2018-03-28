Украина упростила визовый режим с еще одной страной

Министерство иностранных дел Украины объявило об упрощении визового режима с Оманом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь оформить электронную визу в Оман можно по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.

“Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет”, — сообщили в МИД Украины.

Отметим, Оман открыт для туризма с 1987 года. Однако, на сегодняшний день туризм не лежит в основе экономики государства.

В основном экономика Омана базируется на экспорте нефти. Помимо этого власти Омана планируют диверсифицировать экономику — развивать добычу газа, металлургическую промышленность и туристический бизнес.

Справка Finance.ua: