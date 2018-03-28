Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 465 0

Украина упростила визовый режим с еще одной страной

Украина упростила визовый режим с еще одной страной

Министерство иностранных дел Украины объявило об упрощении визового режима с Оманом.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь оформить электронную визу в Оман можно по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.

“Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет”, — сообщили в МИД Украины.

Отметим, Оман открыт для туризма с 1987 года. Однако, на сегодняшний день туризм не лежит в основе экономики государства.

В основном экономика Омана базируется на экспорте нефти. Помимо этого власти Омана планируют диверсифицировать экономику — развивать добычу газа, металлургическую промышленность и туристический бизнес.

Справка Finance.ua:

  • Билет из Киева в Мускат (столица Омана) и обратно обойдется примерно в $730.
По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018