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В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

В Украине выросла доля возобновляемой энергетики

В Украине быстрыми темпами растет доля альтернативной энергетики. За год общая мощность объектов возобновляемой энергетики увеличилась более чем на 10% – до 1,5 ГВт.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

По его словам, за 1 квартал 2018 года введено в эксплуатацию 159 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии, что в 2,4 раза превышает результаты 1 квартала 2017 года.

Эксперты и участники рынка отмечают, что причинами роста возобновляемой энергетики в текущем году стал рост доверия инвесторов и прозрачная процедура выделения регулятором «зеленого» тарифа новым проектам.

Отметим, ветровые электростанции и солнечные электростанции составили 92% мощностей, введенных в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Кроме того, в первые три месяца текущего года НКРЭКУ установила «зеленый» тариф для 54 объектов электроэнергетики, среди которых 40 солнечных, 4 ветряных, 8 биогазовых электростанций и 2 малые гидроэлектростанции.

По материалам lb.ua
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