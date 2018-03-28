Ахметов лишился своей лондонской квартиры из-за "Укртелекома" - СМИ

После решения о блокировании активов Ахметова оказалось, что апартаменты в Лондоне, купленные владельцем СКМ за 136 миллионов фунтов, формально уже ему не принадлежат.

Об этом пишет DW.

30 марта суд на Кипре рассмотрит апелляцию холдинга СКМ Ахметова решения о замораживании активов.

Оппоненты в судах вменяют олигарху мошенничество. Мол, с самого начала судебных споров по “Укртелекому” 2016 г. холдинг СКМ переоформлял активы так, чтобы вывести их из-под угрозы конфискации за долги.

В то же время менеджеры Ахметова заявляют об “обычной реструктуризации” внутри холдинга.

Между тем, замороженные активы, похоже, таки куда-то исчезают.

Как сообщают информированные источники DW, после решения о блокировании активов оказалось, что роскошные апартаменты на One Hyde Park в Лондоне, купленные владельцем СКМ в свое время за рекордные 136 миллионов фунтов, формально уже ему не принадлежат. В СКМ DW не прокомментировали эту информацию.

Окончательно вопрос долгов Рината Ахметова решится 23 апреля, когда Международный арбитражный суд в Лондоне рассмотрит его апелляцию по делу о долгах за “Укртелеком”.

Источник DW в холдинге СКМ сообщил, что в настоящее время защита Рината Ахметова проводит собственное расследование сделок, которые предшествовали покупке им “Укртелекома”, чтобы представить их суду в Лондоне.

Одна из версий, которую ранее озвучивали украинские СМИ: телекоммуникационным гигантом через оффшоры владела целая группа лиц из ближайшего окружения украинского экс-президента Виктора Януковича.

Показания, данные сторонами на суде в Лондоне, указывают на участие Януковича и его окружения в тайных договоренностях по “Укртелекому”. Некоторые факты, связанные с перепродажей “Укртелекома”, могут только усилить подозрения в финансовых интересах окружения экс-президента в этих сделках.

Напомним, суд Лондона в июне 2017 года обязал “СКМ” Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за “Укртелеком”.