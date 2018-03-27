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"Укрзализныця" продолжает назначать дополнительные поезда на Пасху

"Укрзализныця" продолжает назначать дополнительные поезда на Пасху

“Укрзализныця” назначила 12 дополнительных поездов на Пасху.

Об этом сообщил и.о. главы компании Евгений Кравцов.

В частности, по его словам билеты на 12 дополнительных поездов уже поступили в продажу. “Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков – Ужгород, Черкассы – Львов, Днепр – Одесса и Константиновка – Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах”, – рассказал Кравцов.

Напомним, как сообщалось ранее, традиционно Пасха каждый год отмечается по воскресеньям. Согласно ст. 67 КЗоТ Украины, если праздничный день приходится на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий за ним понедельник. Поэтому пасхальные выходные 2018 для украинцев продлятся 3 дня: с субботы 7 апреля по понедельник 9 апреля включительно.

По материалам РБК-Украина
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