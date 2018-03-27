Межбанк: доллар подняли выросшая гривневая ликвидность и низкие продажи СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,19 коп., на торгах понедельника потерял 3,89 коп., оказавшись на уровне 26,3044 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 марта с уровней предыдущего закрытия 26,26/26,28 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене, поднявшись к 26,26/26,30, а спустя 25 минут, сохранив тренд, оказался уже на отметке 26,28/26,32 UAH/USD. Осторожность игроков удерживала цену СКВ на этой отметке до 11.06 Киева, когда появившиеся на межбанке системные игроки приподняли курс доллара к 26,29/26,33 UAH/USD. Спустя 10 минут, на 11.16, спред долларовых цен на межбанке сузился до 26,31/26,33 UAH/USD, а на рынке установилось динамичное равновесие спроса и предложения, которое удерживало котировки «американца» на этой отметке до 12.30, когда близость перерыва на обед немного понизила градус торговой активности, и курс доллара начал расширять маржу. Вначале до 26,30/26,33, а спустя полчаса, на 13.07, до 26,29/26,33 UAH/USD.

После обеденного перерыва, около 13.50 доллар потерял в цене, просев к 26,28/26,32 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 15.00 Киева, в очередной раз сузив спред за счет роста бидов: 26,29/26,32 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,29/26,32 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 26 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3044 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,28% с 28,0672 UAH/USD до 26,3044 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,3000 / 26,3300

евро – 32,601 / 32,5413

российский рубль – 0,4598/ 0,4607

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2405/ 1,2407

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке

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