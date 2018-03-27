Украина принимает 12 защитных мер в отношении российского импорта, - Кубив

Сейчас в Украине действует 12 защитных антидемпинговых мер относительно регуляции цен на товары, которые импортируют из России. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив после встречи с Комиссаром ЕС.

“Хочу сказать, что по состоянию на сегодня в отношении импорта товаров происхождением из Российской Федерации действует 12 защитных торговых мер. Десять – антидемпинговых, одна – компенсационная, одна мера – специальная”, – заявил Кубив.

Кроме того, комиссией по вопросам торговли 26 марта решено повысить пошлины на импорт удобрений из РФ. “Также вчера Межведомственная комиссия по вопросам торговли единогласно поддержала позицию относительно повышения пошлин на импорт минеральных удобрений из России. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования. Это будет буквально сегодня-завтра”, – отметил министр. Напомним, ранее сообщалось, что комиссия рассмотрела материалы, касающиеся поставки удобрений со стороны российских производителей и экспортеров, и увидела многочисленные нарушения в процессе подготовки импорта в Украину.