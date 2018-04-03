Сергей Васьков: как вернуть инвесторам "аппетит к бумагам" в Украине?

В Украине многие задаются вопросом: как достичь выдающегося экономического роста? Но мало кто понимает, что для этого необходима соответствующая инфраструктура. И, прежде всего, инфраструктура финансового и инвестиционного рынков.

Инвестиции спят под матрацами украинцев

Сегодня у нас практически отсутствуют выпуски облигаций, как различных государственных: казначейских, муниципальных, инфраструктурных; так и корпоративных. А ведь именно развитие рынка облигационных займов считается не менее важным, чем развитие рынка акций.

Сильный рынок облигаций даст альтернативу украинским компаниям для привлечения капитала, создаст возможность внутренним инвесторам для диверсификации вложений, поможет банковскому и финансовому сектору лучше управлять рисками и стать более устойчивыми во время кризисов.

Облигационные займы государства ограничиваются ОВГЗ, корпоративные выпуски практически отсутствуют, финансовая грамотность населения близка к нулю (даже у большинства HNWI – сверхбогатых людей). На рынке депозитов уверенно преобладают государственные банки с долей более 60% всех депозитов физических лиц.

При этом на руках у населения колоссальные суммы денег, которые не работают на экономику страны, а просто спят под матрацем, словно богатырь из былинных сказок. Именно эти деньги должны стать колоссальной внутренней инвестицией в экономику Украины.

Что не так в финансовом секторе Украины?

Во всем мире по стоимости привлечения денег идет следующая последовательность: облигации, банковское кредитование, акции.

В Украине банковское финансирование все еще дешевле облигационных займов. Не последнюю роль в этом играет несовершенство процедур регистрации эмиссии в НКЦБФР и высокая стоимость размещения среди инвесторов.

Учитывая это, регуляторы должны не только облегчить выпуски облигаций, но и проводить широкую работу по образованию как эмитентов так и инвесторов и популяризации рынка облигаций.

Пока доминирующую роль на рынке финансов будет играть государство, меняя правила игры только под себя, рынок развиваться не будет.

В идеале, государство должно продать если не 100%, то хотя бы значительную долю в госбанках. Но сейчас об этом говорить преждевременно.

Что реально сделать уже сегодня?

1. Отменить государственную гарантию на 100% суму вклада для физических лиц в госбанках. Это уравняет все банки на рынке.

2. Отменить налогообложение доходов физических лиц по корпоративным облигациям. Это уравняет их с ОВГЗ и сделает более привлекательными для людей с небольшими суммами.

3. Провести либерализацию законодательства и правил для выпуска облигаций средним бизнесом, а именно: введение упрощенного проспекта эмиссии, снижение стоимости самой эмиссии (отмена правил на публикацию проспекта в журналах, упрощение по подаче отчетности).

4. Внедрить под управлением НБУ такой инструмент, как «национальный инвестиционный портфель». Это своеобразный мини-инвестиционный фонд.

В него могут входить корпоративные (приоритет должен отдаваться бумагам среднего бизнеса и крупному частному бизнесу), муниципальные и инфраструктурные облигации.

Смысл таков: НБУ как профессиональный инвестор отбирает из всех выпусков самые надёжные и перспективные. При этом устанавливается ограничение, к примеру, максимальная сумма на одного эмитента не более 3% от выпуска, но не больше 10 000 000 гривен.

Такой список НБУ позволит непрофессиональным индивидуальным инвесторам, страховым компаниям, пенсионным фондам ориентироваться на рынке. Кроме того, поднимет престиж облигаций. Такой фонд не обязательно должен быть большим – на первое время 500 млн гривен будет с головой.

Как только на рынок облигационных займов начнут выходить все больше компаний, включая государственные компании, такие, как «Укрпочта», у инвесторов вернется интерес и аппетит к таким бумагам.

Как результат – диверсификация источников заимствования, формирование рынка длинных денег, снижение зависимости от банковского рынка, уменьшение роли государства на рынке финансов, снижение стоимости кредитных денег.

Важно понимать, что без широкого спектра бумаг и без развитого вторичного рынка облигации не смогут стать интересным и ликвидным активом для широкого круга инвесторов.

Простой способ создать вторичный рынок – заставить страховые компании хранить резервы не в схемах, а в нормальных рыночных бумагах.

Сейчас это самый простой шаг оживить рынок – конечно многие компании на первых порах будут отдавать предпочтения ОВГЗ. Но государству стоит просто изменить правила для хранения резервов, ограничив допустимые резервы в ОВГЗ до максимум 50%.

Это даст возможность влить деньги страховых компаний на рынок и автоматически создаст вторичный рынок бумаг. Управляющие страховыми резервами будут со временем искать более доходные бумаги и неизбежно перепродавать свои бумаги под выплаты или изменения срочности страхового портфеля.

Рынок облигаций так же представляет собой альтернативу инвестиций в недвижимость (ныне самый популярный вид инвестиций).

В результате нас будет ожидать рост и развитие фондового рынка Украины и увеличение ВВП на годы вперед.

Убежден, украинский фондовый рынок обладает огромным потенциалом и будет развиваться в ближайшее время быстрыми темпами, если продолжить структурные реформы в стране и имплементировать предложенные изменения.

Сергей Васьков, финансист, управляющий партнер лизинговой компании «ЭСКА Капитал»