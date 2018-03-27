Apple выпустит iPhone X в новом цвете для стимуляции продаж

Как сообщает японский ресурс Makotakara, в прошлом не раз делившийся верной информацией о будущих продуктах Apple, купертинская компания собирается в этом году представить новое цветовое исполнение iPhone X.

Утверждается, что произойдёт это в третьем квартале, причём в Apple таким шагом якобы хотят простимулировать продажи всей серии iPhone.

Новый цвет, в самом деле, может до определённой степени подстегнуть интерес, но всё же основным сдерживающим продажи iPhone X фактором остаётся цена — в США стоимость аппарата начинается с $1000, тогда как более дорогой вариант обходится и вовсе в $1150. Даже для среднего американца это многовато — что уж говорить о менее развитых и богатых странах.

Apple продаёт iPhone X в двух цветовых вариантах: тёмно-сером и серебристом, поэтому, если верить отчёту, в ближайшие месяцы мы можем увидеть третью расцветку. Ранее звучали слухи, что Apple готовит золотистое исполнение iPhone X, потому что iPhone 8 и iPhone 8 Plus 2017 года имеют такой вариант.

В то же время известный информатор @OneLeaks написал в своём Twitter-аккаунте о том, что все iPhone 2018 года, как и многие продукты Apple прежде, получат ограниченные варианты в насыщенном красном исполнении (PRODUCT)RED Special Edition — он символизирует призыв к борьбе со СПИДом. Впрочем, вряд ли Makotakara говорит об этом цвете.

Ожидается, что iPhone X получит обновление в этом году, а заодно будет выпущена более габаритная «безрамочная» модель Plus с диагональю OLED-дисплея 6,5 дюймов. Кроме того, ожидается, что в этом году выйдет доступный вариант с ЖК-экраном на замену iPhone SE.