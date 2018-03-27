Украинские АЭС уже могут полностью отказаться от российских ТВЭЛ - Насалик

Даже если Россия откажется от поставок ТВЭЛ в Украину, все украинские реакторы могут быть обеспечены продукцией Westinghouse.

Об этом сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

“Если бы завтра РФ отказалась поставлять ТВЭЛы, мы уже полностью можем быть обеспечены продукцией Westinghouse, включая 440 блоки на Ривненской станции”, – заявил он.

Он также добавил, что объединенная энергосистема отличается высокой надежностью. Сейчас она способна выдавать на 84 млн кВт больше, чем в прошлом году, а это мощность 3,5 атомного блока, подчеркнул министр.

“Даже если в европейской стране останавливаются 1-2 блока, это уже чрезвычайная ситуация. Мы же покрывали мощность 3,5 атомного блока”, – заявил Насалик.