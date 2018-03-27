Прокуратура требует отменить решение КГГА относительно застроек, противоречащее Генплану Киева

Прокуратура через суд требует отменить восемь решений Киевской городской государственной администрации (КГГА) относительно комплексных застроек, которые противоречат Генеральному плану города Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что указанные решения были приняты Киевсоветом в течение 2016-2017 годов и касаются комплексной застройки отдельных микрорайонов на территории Голосеевского, Днепровского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

“Однако по своей сути детальные планы этих территорий не коррелируются с Генеральным планом города Киева и, в том числе, предусматривают строительство многоэтажных жилых домов, а также общественных зданий и сооружений на территориях, которые относятся к промышленным, коммунально-складских, зеленых зон и территорий иного назначения”, – отметили в прокуратуре.

В связи с этими обстоятельствами прокуратура предъявила восемь исков к окружного административного суда Киева относительно отмены решений об утверждении указанных детальных планов территорий.

Напомним, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы (ДБН), в частности, предлагает ввести “голубые линии” для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах.