Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Американский автопроизводитель и китайский ритейлер создали автомат для продажи авто

Американский автопроизводитель и китайский ритейлер создали автомат для продажи авто

Торговая корпорация Alibaba совместно с американским автопроизводителем Ford ввела в эксплуатацию огромный вендинговый аппарат. Об этом сообщает The Verge.

В городе Гуанчжоу (Китай) появился вендинговый салон-автомат для автомобилей. Он позволяет выбрать для покупки или тестирования желаемый автомобиль, воспользовавшись приложением для смартфона.

Полностью автоматическая конструкция под названием Super Test-Drive Center функционирует без человеческого персонала. Она выдает автомобили американского производителя для трехдневного тест-драйва. Однако воспользоваться услугой бесплатно могут только граждане, чей социальный рейтинг выше 700. Это число — совокупность кредитной истории, а также своеобразного индекса законопослушности и успешности.

Арендовать машину можно через приложение Tmall. Пользователь выбирает интересующуюся модель, вносит электронный депозит, выбирает удобное время выдачи и делает селфи — чтобы авторизоваться при выдаче.

Тем, чей рейтинг не достиг 700, придется также заплатить комиссию. Ее размеры не уточняются. Стоит отметить, что стартовым рейтингом является 550 баллов — его начисляют, пока пользователь еще не имеет зарегистрированных в системе транзакций. Впоследствии он может меняться.

Заявленная скорость выдачи машины в Super Test-Drive Center после авторизации — 10 минут. Также сообщается, что в будущем Alibaba намерена построить целую сеть таких “киосков”, а также предоставить опцию быстрой покупки. Китайцам потребуется внести всего 10% стоимости автомобиля в качестве депозита, затем можно будет воспользоваться специальными опциями финансирования.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018