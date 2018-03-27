Каждая 7 компания из "черного списка" АМКУ продолжает выигрывать тендеры

163 компании из списка нарушителей Антимонопольного комитета Украины несмотря на запрет продолжают выигрывать тендеры и заключать договоры с госучреждениями.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на “Центр противодействия коррупции”.

Согласно закону, компания отстраняется от участия в публичных закупках на три года, если ее привлекали к ответственности за сговор на торгах.

Такие решения принимают Антимонопольный комитет и его подразделения и соответственно формируют так называемый “черный список”. Всего в “черном списке” АМКУ на конец 2017 года было 1108 компаний.

В большинстве случаев компании-нарушители успешно участвовали в допороговых закупках. 9 из них еще и победили в тендерах, что позволило получить почти 66 млн гривен от госучреждений.

И если во втором случае компании нарушают закон, предоставляя ложную информацию заказчику об отсутствии их в “черном списке”, то заключение договоров с компаниями-нарушителями на допорогах не является нарушением. Некоторые заказчики сознательно дробят суммы закупок на меньшие, чтобы вместо тендеров проводить допороговые закупки.

“Закон не требует, чтобы государственные заказчики проверяли участников процедур закупок – не находятся ли они в “черном списке” АМКУ”, – говорит Александр Литвин, юрист ЦПК.

“Однако они имеют право проверить эту информацию. Сделать это достаточно просто – стоит лишь зайти на сайт АМКУ и в два клика проверить наличие компании в “черном списке”, – добавляет он.

“К сожалению, мы обнаруживаем много случаев, когда госучреждения игнорируют такую ​​возможность. Это позволяет компаниям-нарушителям подавать ложную информацию и успешно получать средства от госучреждений”, – говорит Литвин.

Общая сумма, которую получили компании-нарушители и на тендерах, и на допороговых закупках в 2017 году, может быть равна сотням миллионов гривен. Например, по данным Open Data Bot, в 2016 году такие компании выиграли тендеры на 460 млн гривен. Большинство из этих соглашений были заключены к концу года, а именно в октябре-декабре.

Если проанализировать компании из “черного списка”, многие из них были замечены в громких публичных скандалах, связанных с коррупцией.

“Решением проблемы может стать создание реестра, автоматически подтягивать информацию из “черного списка” в систему “Прозорро”. Кроме того, стоит также пересмотреть норму о возможности участия компаний-нарушителей в допороговых закупках”, – отмечают в ЦПК.