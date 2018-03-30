Максим Пархоменко: о нулевом декларировании для украинцев

В парламенте с подачи главы государства обсуждается возможность принятия закона о нулевом декларировании или, по-простому, налоговой амнистии.

Норма должна призвать граждан задекларировать свои доходы с уплатой налога без указания источника дохода.

Таким образом, государство закрывает глаза на источники капитала, а граждане делают его белым.

Декларированию подлежит иностранная валюта, движимое и недвижимое имущество, корпоративные права, банковские металлы и ценные бумаги.

Новый закон не касается тех, кто ранее зарегистрировал свое имущество, и тех, у кого наличных средств до одного миллиона гривен.

Остальным добровольно предлагают декларировать свое имущество по следующим ставками: до 25 млн гривен – ставка 1%, от 25 до 50 млн гривен 2%, от 50 до 100 млн гривен ставка 3%, 75-100 млн гривен ставка 4%, свыше 100 млн гривен ставка 5%.

В случае декларирования своих доходов участник освобождаются от других налогов на накопление на 2 года!

Также людей не смогут штрафовать за сокрытие от этих налогов, но эта инициатива не будет распространяться на тех, кто добыл эти деньги преступным путем.

Отбеливание без чиновников

По словам авторов закона, чтобы привлечь людей к раскрытию своего имущества, процент налоговых издержек не должен быть сильно завышен.

А данный механизм при должном использовании может быть хорошим методом для вывода экономики из тени.

По предварительным оценкам, на данный момент при дератизации в поле государства может оказаться порядка 30-100 млрд долларов.

Учитывая минимальную ставку, государство может получить от 0,3-1 млрд долларов доходов от данной кампании.

Важно отметить, что под действие нового закона не подпадают чиновники. Так, годами воровавшие госслужащие не смогут легализовать свои доходы.

Основная задача закона – это отбеливание серых доходов, а не черных денег, добытых преступных путем.

При этом под действие закона могут попасть доходы, заработанные за рубежом.

А как у других?

Практика нулевого декларирования существует давно. Многие европейские государства проводили подобные кампании.

К примеру, в Латвии бизнесу разрешили показать свое имущество и задекларировать его. Процедура состояла в отмене штрафов и выплате всех налоговых долгов до 2019 года.

За первый месяц государство получало больше тысячи деклараций и поступление в бюджет на уровне в 1,7 млн евро.

Примерно 8 лет назад подобную практику проводила и Италия.

За сам период 2009-2010 года государство смогло получить 100 млрд евро, при этом выплачивалась не только налоговая ставка 5-7%, но и штрафы.

Похожая практика есть и в СНГ. В 2000-х годах в Казахстане все желающие, которые не имели тюремного срока, могли легализовать свои доходы, переведя их на банковские счета в стране.

Граждане при этом не платили никаких налогов и штрафов. В этот же период уничтожались налоговые декларации за последние 6 лет. За короткий период в банки поступило 500 млн долларов.

Существуют примеры и неудачных практик нулевого декларирования.

Так, в Бельгии в 2004 году люди могли задекларировать свои доходы по ставке 6-9%. Но собрать удалось только 1 млрд долларов при запланированных 16 млрд.

Часто данная практика проходит в США в разных штатах и каждая такая кампания собирает порядка 100 млн долларов.

В наших реалиях практика может себя оправдать. В сумме с либерализацией рынков капитала и его движения, вполне реально увидеть положительные тенденции и у нас.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари