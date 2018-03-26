Украинцы не смогут отказываться от ID-карточек по религиозным убеждениям

Гражданам Украины запретили отказываться от карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям, соответствующее решение принял Кассационный административный суд Верховного Суда. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

“Сегодня Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал в удовлетворении иска”, – сообщила она.

Иск был рассмотрен Верховным Судом как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного Суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.

15 февраля Верховный Суд открыл производство по данному образцовому делу, так как получил соответствующее представление Житомирского окружного админсуда о законности отказа граждан от ID-карточек.

Иск в суд 30 ноября 2017 года подала жительница Коростеня Житомирской области Наталья Дегтярь.

В иске гражданка просила обязать Государственную миграционную службу оформить ей не ID-карточку, а документ в форме паспортной книжечки.

Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований и убеждений возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим ее персональные данные.

Истица утверждает, что паспорт гражданина Украины может изготавливаться как в форме ID-карточки, так и в форме книжечки.