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"Укроборонпром" переходит на поставки танков "Оплот" украинской армии

"Укроборонпром" переходит на поставки танков "Оплот" украинской армии

Государственный концерн “Укроборонпром” переходит на поставки танков “Оплот” украинской армии после выполнения контракта на поставку в Таиланд.

Об этом заявил глава концерна Павел Букин, передает пресс-служба “Укроборонпрома”.

Сообщается, что партия “Оплотов” успешно прошла испытания и в ближайшее время будет направлена в Таиланд. По словам Букина, реализация “тайского контракта” позволила получить валютные поступления и загрузить производственные мощности предприятий концерна. “С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ.

БМ “Оплот”, принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих”, – отметил он. Он также заявил о готовности интегрировать в “Оплот” новые технологии, разработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем.

По материалам РБК-Украина
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