По 1000 евро за авто и вывоз по месту регистрации: какие пути открыты перед еврономерами в Украине

В Украине собираются легализовать «евробляхи», т.е. авто на европейских номерах. Их собственники пошли в обход закона и уклоняются от уплаты налогов. А теперь заставляют государство найти способ узаконить свои автомобили. И власть готова пойти на уступки. Глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина предложила молдавский вариант легализации «евроблях». Два года назад Молдова разрешила гражданам растаможить авто на еврономерах со скидкой 70%.

В Украине 425 тыс. авто с иностранной регистрацией. Больше половины из них находятся в стране незаконно – это по официальными данным. Активисты называют цифру в разы больше – полтора миллиона авто на еврономерах.

Платишь 1000 евро – и авто из Литвы в Коростене

«Тут единственный нюанс – на вас могут выписать одноразовый штраф 8,5 тыс. гривен, – предупреждает перегонщик евроблях. – Через пять лет нужно поехать именно в Литву и пройти техосмотр. Иначе машина просто снимется с учета, и тогда будут проблемы«.

Купить авто на еврономерах проще, чем сделать биометрический паспорт. Вводишь в поисковик запрос, и он выдаст несколько десятков компаний. Все они работают открыто, обзавелись своими сайтами и, похоже, ни от кого не скрываются.

Я позвонил в одну из них, якобы купить автомобиль на литовских номерах. Мне предложили Ford Fiesta 2006 года за 1500 евро. Плюс услуги фирмы – еще 1000. Но сначала, говорит перегонщик, нужна предоплата 500 евро. После меня добавят в чат Viber, куда будут скидывать фото и видео подходящих машин.

Это выгодный бизнес. В Украине такой же Ford Fiesta стоит 4800 евро. Но у нас растаможить машину старше 2010 года запрещает экологический стандарт Евро-5. Закон украинцы научились обходить.

«Если автомобиль вам подходит, мы пригоняем его в Коростень – это Житомирская область. Можете распоряжаться этим автомобилем как хотите, – уверяет перегонщик. – Машина оформляется на нашу литовскую компанию, и вы въезжаете в Украину по доверенности. Если остановит полиция – показываете техпаспорт, украинскую страховку и ваши права«.

Но по факту автомобиль будет принадлежат перегонщикам. Если фирму накроют – машину конфискуют.

На литовских номерах я смогу ездить пять лет, говорит делец. В крайнем случае, оштрафуют разок за то, что не пересек границу через 10 дней после ввоза. Штраф могут вручить при выезде из Украины на таможне.

«И то он может не прийти. У нас есть клиенты, которые уже и за границу ездили, и никому штраф не приходил«, – успокаивает евробляхер.

Пять лет без выезда можно находиться за счет техосмотра, выясняю позже. Два года – это срок действия литовского ТО. Плюс на три года его можно «заморозить». Если вовремя не пройти техосмотр, то в Литве машина автоматически снимется с регистрации.

Чтобы уверить меня в надежности своей компании, добавляет – работают они с 2011-го и на них зарегистрировано 2,5 тыс. машин.

Через подобные схемы в Украину попали полтора миллиона автомобилей. Не без участия таможенников. Полгода назад полиция и прокуратура разоблачили работников таможни. Они брали по 200 долларов за ввоз каждой «евробляхи».

«Я не знаю, как объяснить людям, за что мы даем вам такую скидку«, – обращается народный депутат, председатель комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина к активистам «АвтоЕвроСилы» в зале комитета.

Речь об уступке в 70% от размера акциза. Комитет по налоговой и таможенной политике уже нарабатывает проект закона. Он будет состоять из двух частей: скидки и репрессивных мер. Если его примут, собственники «евроблях» смогут растаможить свои машины, независимо от их возраста.

Правда, это одноразовая акция. Она должна легализовать уже ввезенные евробляхи и перекрыть их ввоз в будущем. На подобный шаг год назад пошла Молдова. Республика позволила своим гражданам растаможить машины на румынских номерах. Одно условие: они должны быть завезены до 1 ноября 2016-го.

В Молдове скидка действовала полгода. За это время машины нужно было растаможить и зарегистрировать. В противном случае авто выдворяют из страны. Расходы на эвакуацию автомобиля нес его собственник – 0,15 евро за каждый километр. Как только акция закончилась, полиции дали право останавливать машины с еврономерами и проверять документы. А гражданин Молдовы теперь не может находится за рулем автомобиля с иностранной регистрацией, отмечает Южанина.

Вторая часть закона в Украине будет такой же. А вот с условиями скидки не все так просто.

«Нам нужно понять, что делать с экологическим требованием«, – говорит Южанина.

Екостандартом Евро-5, скорее всего, придется пожертвовать. По словам активистов «АвтоЕвроСилы», в обход растаможки в Украину ввозятся машины стандарта Евро-3. То есть машины, выпущенные 18 лет назад.

И, в отличие от Молдовы, у нас нет техосмотра. Он вводится только с 2020 года по условиям соглашения об ассоциации с ЕС.

«Чтобы не затягивать, мы сделаем акцию для автомобилей, которые въехали, скажем, до 1 января 2018 года. Но чтобы их растаможить, вам нужно быть собственниками автомобиля. Вам нужно выехать и пройти все таможенные процедуры. Вам нужно стать на учет в Украине, пройти первую регистрацию«, – предупреждает Нина Южанина.

А это будет непросто, учитывая, что машины на еврономерах по факту принадлежат фиктивным фирмам. В телефонном разговоре я спросил перегонщика: что, если появится возможность растаможить автомобиль? Он неуверенно ответил, что компания «наверное, сможет сделать отдельную доверенность на растаможку».

Еще Южанина предложила ввести коэффициенты, чтобы собственники «евроблях» не растаможивали совсем старые автомобили.

«Я думаю, для автомобилей старше 2000 года выпуска нужно ввести повышающий коэффициент. Тогда мы мотивируем людей сдавать такие машины на разборку, а не ездить по дорогам Украины. Они же все-таки будут у нас без техосмотра ездить до 2020 года«, – говорит глава комитета.

Но даже при 70%-й скидке все равно получится большая сумма растаможки, замечает Южанина. Кроме акциза, нужно заплатить ввозную пошлину, сбор в пенсионный фонд и НДС. Поэтому молдавский вариант будут адаптировать, чтобы получить в среднем 1000 евро за растаможку машины.

«Вам это не понравится, но я бы такую льготу дала людям, которые могут дать справку, что они получили доход на территории Украины в 2-4 тысячи евро, за которые купили машину. Я не хочу, чтобы люди, которые вообще ничего не заплатили в бюджет, воспользовались этой нормой. Это неправильно. Знаете, зачем бы я это сделала? Чтобы остальная часть общества не требовала через суд вернуть себе уже уплаченные налоги в бюджет«, – добавила Южанина.

Молдавский вариант устроил активистов «АвтоЕвроСилы». По крайне мере, на обсуждении в комитете они не возражали и пообещали через две недели внести в нормы свои правки.

Нужно ли легализовать «евробляхи»

Молдавский вариант не решит проблему в целом, считает Ярослав Сокуров, старший юрист Практики налогообложения и бизнес-эффективности Juscutum. Льготы получит отдельная группа людей. Все остальные должны придерживаться старых правил.

«Без существенных изменений таможенного законодательства ввоз в Украину «евроблях» с нарушением таможенных правил продолжится«, – говорит юрист.

Вроде бы, решив одну проблему, получаем другую. Те, кто завезли свои авто и полностью оплатили налоги, конечно, будут недовольны. Это будет касаться даже тех, кто может без проблем оплатить все платежи.

«Они не лишены права требовать справедливости. Основанием может быть, например, норма Конституции Украины, которая предусматривает обратное действие закона во времени в случаях смягчения ответственности. В нашем случае, уменьшение таможенных платежей, или даже та, которая декларирует равенство граждан перед законом«, – добавляет Сокуров.

Но никто компенсировать деньги из бюджета не будет, считает юрист. Нововведения будут касаться именно нарушителей, которым дадут шанс узаконить свои автомобили, уплатив пошлину по льготным ставкам.

Андрей Чубик, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», предлагает дополнить закон №3251. Это закон о льготных условиях растаможки б/у машин, которые отвечают нормам Евро-5. Он действует до конца 2018 года.

Ставки акциза в законе нужно сделать бессрочными и распространить на все автомобили, а не только на подержанные. А все ограничения нужно снять, считает эксперт. Плюс ввести экологический налог на все автомобили, которые ввозятся в Украину. Для машин стандарта Евро-6 нулевая ставка, по Евро-5 – минимальный сбор, Евро-4 – пятикратный, Евро-3 – десятикратный, Евро-2 – двадцатикратный.

«В переходные положения внести статью о годовом период для легализации авто на иностранном регистрации со следующими ограничениями: автомобили должны быть не ниже Евро-3 и не старше 15 лет. Таможенные платежи предлагается уплатить в виде ежегодного взноса в 10% их объема для каждого конкретного автомобиля«, – считает аналитик.

Легализовывать «евробляхи» не стоит вообще, считает Максим Иванцов, автомобильный эксперт и менеджер по подбору авто в сервисе CarFinder. Главный аргумент – такие машины, как правило, уже выездили свой ресурс. Поскольку в Украину завозят самые дешевые автомобили, произведенные в начале нулевых-конце девяностых годов.

«Люди, которые избрали постоянным средством передвижения по Украине авто на еврономерах, попросту нарушают Закон. На месте законодателей я бы не занимался легализацией таких авто, а продумал наиболее эффективные схемы их вывоза в страны регистрации«, – говорит Иванцов.

Василий Голян, доктор экономических наук, директор Европейского аналитического центра предлагает регистрировать и ставить на учет все машины на «еврономерах». За плату.

«Сумма таких услуг должна быть адекватной и соответствовать средней заработной плате украинца. То есть, ввести одноразовый сбор 200-300 евро, и плюс годовой налог на эксплуатацию такого автомобиля, который должен быть не выше 10% от минимальной заработной платы. Это автоматически приведет к уничтожению коррупционных схем и наполнения казны. Такая новация не должна касаться новых автомобилей«, – говорит он.

Но все изменения должны идти через консультации между общественными и профессиональными организациями, представителями власти. Иначе новая процедура растаможивания приведет к тому, что законопослушные импортеры автомобилей начнут «майданить», добавляет Голян.

Игорь Григорьев