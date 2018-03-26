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Местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев - НКРЭКУ (инфографика)

Местные власти завышают тарифы на тепло для украинцев - НКРЭКУ (инфографика)

Некоторые органы местного самоуправления устанавливают необоснованно завышенные тарифы на тепло для населения. Об этом сообщили в НКРЭКУ.

“После проведения тарифной децентрализации полномочия по установлению тарифов части субъектов хозяйствования, которые не подпадают под критерии лицензирования НКРЭКУ, перешли в местные органы власти. Получив такие полномочия, некоторые органы местного самоуправления начали устанавливать тарифы на жилищно-коммунальные услуги значительно выше, чем раньше устанавливала НКРЭКУ”, – говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что когда регулятор устанавливал тарифы на тепло, то эти органы местного самоуправления давили на НКРЭКУ, а именно — накладывали моратории на повышение тарифов, пытались привлечь к уголовной ответственности главу и членов Комиссии и тому подобное.

“Однако, как показывают примеры, в случае установления тарифа самим органом местного самоуправления эти тарифы значительно выросли. Это в свою очередь подтверждает мнение о непоследовательности и популистских действиях некоторых органов местного самоуправления по вопросам обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги по отношению к Регулятору”, – обратили внимание в НКРЭКУ.

По материалам УНН
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