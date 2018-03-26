Стало известно, на когда запланирован старт ремонта Шулявского путепровода

Киевским водителям стоит готовиться к транспортному коллапсу. Старт ремонта Шулявского путепровода запланировали на начало лета.

Сейчас в мэрии уже разрабатывают схему движения транспорта на время выполнения работ, пишет “Сегодня”.

Напомним, еще в прошлом году из семи проектов реконструкции аварийного путепровода (частично обрушился в 2017 году) в мэрии выбрали два: двухуровневую с четырьмя полосами по пр-ту Победы и с тремя полосами по улицам Довженко и Гетьмана в обе стороны, а также развязку­-клевер со строительством поворота с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажем части цеха №5 завода “Большевик”, разработанную в 2008 году “Киевдормостпроектом”.

Позже к ним добавилась еще трехуровневая развязка, которую петицией поддержали киевляне. Но остановиться в мэрии решили на развязке­клевере. Она уже прошла экспертизу и будет строиться в два этапа.

По словам замглавы КГГА Дмитрия Давтяна, на реализацию понадобится 17 месяцев и около 811 млн грн, включая компенсацию за снос цеха №5. Первую очередь реконструкции планируют закончить уже к концу этого года.

“Мы убираем устаревшую конструкцию путепровода и меняем ее на прочную новую. Это реально сделать до конца текущего года, и средств — 380 млн грн — хватит, чтобы расширить дорогу до шести полос (восемь, если учитывать съезды) и восстановить движение по этому участку”, — говорит Давтян.

По его словам, второй этап будет предусматривать строительство еще двух съездов: “Переговоры с руководством “Большевика” сейчас ведутся. Нужно наработать варианты по объездным и альтернативным путям. Основной вариант, рассматриваемый сейчас, — проезд по улицам Гарматной и Выборгской”.

О том, что движение будет затруднено, предупреждает и директор института “Киевдормостпроект” Владимир Воробьев. “Основной поток транспорта будет направлен на улицу Антона Цедика (бывшая Эжена Потье), улицу Нестерова и на проспект Победы, где будет установлен светофор. На правоповоротных съездах с улиц Гетьмана и Довженко на проспект тоже будет установлен светофор”, — говорит Воробьев.