Украинцы переходят на безнал: в 2017 году оплатили картами на 2,1 трлн грн (инфографика)

В 2017 году доля безналичных расчетов в Украине составила 39,3%, что на 3,8% больше в сравнении с 2016 годом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сообщается, что в 2017 году граждане Украины совершили платежей с использованием банковских карт на общую сумму в 2,125 трлн грн, что на 39% больше в сравнении с показателем 2016 года. Помимо этого было отмечено, что число операций с банковскими картами перевалило за 3 миллиарда. Примечательно, что по состоянию на 1 января 2013 года уровень безналичных расчетов в Украине составлял всего 12,4%. Это означает, что за последние 5 лет украинцы стали втрое чаще рассчитываться банковскими картами.

Согласно данным НБУ, наибольший объем безналичных расчетов был зафиксирован в сфере интернет-покупок – 38,8%, при этом больше всего платежных операций было произведено в торговых сетях – 50,6%. Более того, за год количество платежных банковских карт в Украине выросло 3,9% и по состоянию на начало 2018 года составляет 59,9 млн штук. Среди прочего было отмечено, что в последнее время украинцы начинают активно пользоваться бесконтактными платежными картами – 2,7 млн штук – доля роста почти 38%.

