Налоговые накладные: кого сильнее заденут новые требования по блокировке

С 23 марта в Украине снова заработала система блокировки налоговых накладных, остановленная с 31 декабря 2017 года. Налоговики утверждают, что новая система оценки рисков сократит количество заблокированных налоговых накладных и расчетов корректировки в десятки раз. Представители бизнеса говорят, что на бумаге все выглядит и в самом деле неплохо.

Но на практике все будет зависеть от того, как в ГФС будут использовать эти критерии, тем более что налоговики теперь имеют право ежемесячно корректировать критерии риска как самого плательщика, так и проводимых им операций.

«Теоретически многие субъекты будут соответствовать критериям позитивной налоговой истории. Но в теории и предыдущие критерии блокировки казались довольно здравыми. Мол, не будь уклонистом, подтверди свою прозрачность и наличие запасов, активов — и все будет хорошо», — отметила UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Как разблокировать налоговые накладные: три варианта

По ее словам, в прошлом году массово блокировались налоговые накладные у тех плательщиков, которые вовсе не должны были подпадать под блокировку, например, по критерию объема уплаченных в бюджет налогов и сборов.

«Сейчас хуже всего придется вновь созданным компаниям, у которых нет никакой истории, в том числе позитивной. Мне кажется, увеличатся объемы продажи готовых компаний с оборотами в прошлом и этой самой позитивной налоговой историей. А не попадать под блокировку — означает не работать с крупными заказами, не заниматься производством, строительством, экспедированием (чтобы не было замены кода УКТ ВЭД)», — заметила Томашевская.

Что изменилось

С 23 марта ГФС возобновляет работу системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР). Ранее Минфин утвердил разработанные ею критерии для системы рисков после обсуждения их с представителями бизнес-сообществ.

По словам директора департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем ГФС Николая Чмерука, новые критерии позволят в десятки раз уменьшить это количество. Что, по его словам, подтверждается предварительными расчетами и тестированием работы данной системы.

Нова система анализа поданных НН/РК состоит из четырех этапов вместо двух, которые применялись в прошлом году. Напомним, раньше первый этап контроля был «отсекающий», когда НН отвечала критериям и регистрировалась. Если накладная не проходила этот этап, она проверялась на «пересорт» (проведение сомнительных операций, по результатам которых может быть сформирован фиктивный налоговый кредит).

Теперь система работает так:

проверка по «отсекающим» признакам;

контроль наличия признаков рискованности налогоплательщика;

мониторинг соответствия показателям, по которым определяется положительная налоговая история плательщика;

проверка рискованности проведенных операций, то есть, опять контроль на наличие «пересорта».

Отсекающие критерии, соответствие которым, как и прежде, избавляет от дальнейшей проверки, давно утверждены Кабмином (постановление КМУ №117 от 21.02.2018 г.). К ним, например, относятся случаи поставки товаров (услуг) конечному потребителю или неплательщику НДС. Либо объемы поставки меньше 500 тыс. грн в месяц, либо налоговая нагрузка предприятия больше 3% и нет резкого роста поставок.

Зато остальные три этапа проверок проводятся по критериям, которые определили ГФС. Вначале оценивается рисковость самого плательщика.

«Критерии рискового налогоплательщика мы пытались выписать так, чтобы они однозначно указывали на плательщика, который занимается «пересортом»», — сказал Чмерук.

Рисковые предприятия

Прежде всего, рисковыми признаются плательщики, зарегистрированные на похищенные, утерянные или поддельные документы (по данным, которые есть у ГФС), а также предприятия, оформленные на подставных или не существующих лиц.

Например, назначение директором умершего лица или ведение деятельности без ведома и согласия собственников/руководителей предприятия, указанных в регистрационных документах. Либо наличие обвинительного приговора по ст.205 УК (фиктивное предпринимательство) в отношении одного из должностных лиц предприятия.

Кроме того, Комиссии при областных ГФС могут дополнительно рассматривать вопрос о признании плательщика рисковым, если:

плательщик зарегистрирован на неподконтрольных Украине территориях (зона АТО и Крым);

как плательщик НДС предприятие существует всего три месяца;

юрлицо не имеет других банковских счетов, кроме открытых в Госказначействе;

основатель или руководитель компании был причастен к руководству (владению) предприятием, которое обанкротилось в течение последних трех лет;

плательщик налога на прибыль не подал финотчетность за последний отчетный период;

у налоговой есть информация, что плательщик совершает рисковые операции.

Комиссии вносят и вычеркивают плательщиков из списка рисковых по результатам заседаний.

«Здесь главный критерий — наличие информации, что плательщик совершает рисковые операции. То есть фискалы получают эксклюзивное право блокировать «непонравившиеся» налоговые накладные, что дает им право «в ручном режиме» блокировать работу любого плательщика», — отметил советник ООО «АКТИО» Валерий Белкин.

Положительная история

Показатели, по которым определяется положительная налоговая история, как отмечают представители ГФС, выписаны достаточно широко, благодаря чему количество налоговых накладных, которые не будут блокироваться, значительно вырастет.

На позитивный вывод налоговых органов будет влиять расчет целого ряда показателей и коэффициентов.

«Например, не должны будут блокировать НН у субъектов, которые совокупно платят в бюджет ЕСВ и прочих налогов не менее 5 млн гривен в год. Сумма соцвзноса платилась в 1,5 раза выше минимального взноса, есть в аренде или собственности земля (больше 200 га) и основные средства компании превышают 1 млн грн», — рассказала Александра Томашевская.

Кроме того, на «положительность» компании влияет, если:

объем поставки в адрес одного клиента-плательщика НДС не превышает 150 тыс. грн;

больше 50% поставок в адрес неплательщика НДС;

торговля одинаковыми товарами составляет больше 50% общей суммы поставок за последние 6 месяцев;

поставка товаров или услуг по одному коду, которая составляет 20% общего объема.

К сожалению, остается неясным, нужно ли для позитивного вывода выполнение всех критериев или только некоторых из них.

«На эти вопросы может ответить только ГФС, но с момента действия (с 01.07.2017) системы автоматической блокировки налоговых накладных фискалы ни разу не только не «озвучили» количество, но и не обосновали почему ими выбраны именно указанные показатели. Зато показатели постоянно «усовершенствуются», только интересно для кого», – говорит Валерий Белкин.

Как отмечает финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко, этот список показателей не уменьшит количество блокировки налоговых накладных. Так как эти критерии необходимо рассматривать для каждого предприятия отдельно.

Как будут компенсировать просроченное возмещение НДС

«Например, есть товары и услуги дороже 150 тыс. грн, например, продажа авто. Есть фирмы, которые не работают с конечным потребителем, например, продавцы строительной арматуры, где покупателем будет строительная компания, плательщик НДС. Стоимость основных средств более 1 млн грн больше характерна для производителей, чем для небольшой компании, предоставляющей услуги», — сказала Зоя Кравченко.

Если история плательщика позитивная и он не относится к категории рисковых, то НН регистрируется. Только в случае несоответствия всем вышеупомянутым критериям (рисковости плательщика и позитивности его истории) будет делаться проверка рискованности совершения сделки. Это четвертый и заключительный этап проверки.

К рисковым операциям относятся, например, случаи несоответствия объема проданных товаров остатку товара на складе, отсутствия лицензии на продажу подакцизных товаров, которые указаны в регистрируемой налоговой накладной, а также отсутствия записи в Реестре плательщиков акцизного налога для субъектов, которые реализуют топливо.

К чему готовиться

Юристы опасаются, что и новые критерии не спасут плательщиков от неприятностей. Как отмечает Валерий Белкин, когда плательщик без «позитивной истории» наказывается фискалами на сумму налогового кредита от плательщика, которому заблокировали НН, он, несмотря на реальность сделки, оказывается «лишенным» возможности защищать свои права.

«Ведь право доказывания правомерности регистрации НН предоставлено только регистратору НН и никого этот вопрос вообще не интересует, то есть сразу объявляется, что «покупатель неправ», — говорит советник ООО «АКТИО».

По словам юристов, при проведении операций с «проблемными» контрагентами, конечно надо знать критерии, показатели и коэффициенты, чтобы быть готовым к финансовым, пусть и временным рискам.

Зоя Кравченко советует заранее подготовить ответы, касающиеся основных показателей и критериев, чтобы быстро представить свои пояснения. В тому числе пересмотреть зарплату сотрудников с учетом рекомендованного размера уплаты ЕСВ в размере не менее 1200 грн. Кстати, Зоя Крваченко считает, что плательщик может иметь позитивную историю даже в случае соответствия только одному из ее критериев.

Также юристы говорят, что большая часть критериев потребует времени для проверки их налоговиками, и это может навредить предприятию в случае невозможности продолжать его деятельность.

Также не исключено, что весь механизм блокировки будет признан незаконным. Как сообщил директор информагентства «Единая служба правовой помощи» Денис Осмоловский, приказы ГФС изданы с очевидным превышением законодательно определенных полномочий.

Пункт 201.16 Налогового кодекса определяет, что именно Кабмин должен был самостоятельно установить не только порядок, но и основания для приостановки регистрации НН, не перекладывая эту обязанность на других субъектов властных полномочий.

«Обоснование Минфина, что существующая процедура согласования критериев блокировки занимает от 1 до 3 месяцев, что позволяет некоторым недобросовестным плательщикам приспособиться к новым требованиям и пользоваться фиктивным кредитом неправомерно», — заметил Осмоловский.

Это, по его словам, может послужить поводом для признания действий ГФС неправомерными в судебном порядке.

Константин Симоненко