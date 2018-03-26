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Slack изменил правила: теперь админы смогут скачать всю переписку

Slack изменил правила: теперь админы смогут скачать всю переписку

Slack меняет политику приватности — администраторы рабочих групп получат возможность скачать любые чаты, в том числе приватные и даже личные сообщения между членами команды.

При этом сами участники переписки не будут об этом уведомлены. Правда, для этого администратору придется оплатить тариф Plus ($15 за человека против $5 в базовом тарифе).

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, администраторы рабочих групп с Plus-аккаунтами должны сперва подать заявку на активацию функции полного экспорта. Это делается в меню Slack в пару кликов.

Раньше скачать личную переписку сотрудников в Slack можно было только включив так называемый Compliance Export — при этом все члены команды получали уведомление о том, что их сообщения могут быть просмотрены администратором. С 20 апреля эта функция будет упразднена и останется лишь у тех админов, которые ранее ее активировали.

В стандартном тарифе тоже можно будет запросить полный экспорт, но придется указать причину, по которой администратору это потребовалось, и заручиться согласием всех участников переписки либо предоставить юридические документы, подтверждающие законность экспорта этой информации. Дополнительные $10 за человека снимают все ограничения.

Отметим, что выкачке подлежат и старые сообщения, отправленные еще до изменения политики пользования Slack.

По материалам AIN.UA
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