Дешевые билеты: куда и когда будем летать лоукостами (инфографика)

Уже этой осенью украинцы получат еще одну возможность путешествовать дешевле — со второй попытки в страну зашла крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair. Первые рейсы анонсированы в октябре этого года в восемь стран Европы: Испанию, Словакию, Польшу, Литву, Германию, Ирландию, Швецию и Великобританию, пишет Сегодня.

Лоукостер будет работать со львовским аэропортом и столичным “Борисполем” — там ему даже обещают отдать для полетов целый терминал F, закрытый в 2013 года. Всего осенью у нас появятся 32 новых рейса в неделю из Киева и еще 14 из Львова.

По словам президента Петра Порошенко, в первые три недели билеты на рейсы Ryanair обойдутся украинцам примерно в 10 евро (330 грн). В будущем же средняя цена полета составит около 40 евро (1300 грн). При этом в Европе средний тариф выше на 10 евро. На сайте компании уже стартовали продажи авиабилетов. Сейчас, например, билет из Киева в Стокгольм на ноябрь обойдется в 34 евро (около 1100 грн). Примерно столько же (37 евро) будет стоить поездка в одну сторону из нашей столицы в Лондон и из Львова в немецкий Мемминген (32 евро).

Директор лоукостера Майкл О’Лири отметил, что вскоре авиакомпания может запустить и внутренние рейсы в нашей стране. Также лоукостер в будущем планирует заключить договоры с другими украинскими аэропортами, открыть у нас свой сервисный центр и ввести еще около 200 новых маршрутов.



По словам главы Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, приход нового крупного лоукостера может привести к снижению цен на авиабилеты:

“Появление нового игрока на рынке приведет к усилению конкуренции. Компании будут бороться за пассажиров посредством снижения цен на билеты”.

Но дешеветь будут только самые популярные маршруты.

“На осуществляемых сразу несколькими компаниями рейсах (в ту же Германию и Польшу) ценовой фактор играет большую роль, там цены будут снижать в первую очередь. Но на маршрутах, которые курируют только один-два оператора, цены останутся на том же уровне. Это, например, Испания, Великобритания”, — считает Вовк.

По его мнению, до конца года в страну могут зайти еще несколько бюджетных авиакомпаний.