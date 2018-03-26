Украинцы выбрали города, где им лучше всего живется (опрос)

Больше всего довольны проживанием в своем городе жители Винницы, Луцка и Харькова.

Такие данные обнародовала Социологическая группа «Рейтинг» по результатам всеукраинского муниципального опроса.

Однако даже в Виннице, Луцке и Харькове качество предоставления услуг не дотягивает до 4 по 5-балльной шкале.

Украицам предложили оценить качество 22 сфер и услуг в городе от 1 до 5. Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и др.

Социологи вывели среднюю оценку и составили рейтинг, в котором на первом месте Винница оценке 3,6. С оценкой 3,3 второе место разделили Луцк и Харьков. Худшую оценку – 2,7 – получили Херсон и Черновцы. Киев получил индекс 3,0.