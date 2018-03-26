Автомобили Jaguar Land Rover будут использовать разработки BlackBerry

Компании BlackBerry Limited и Jaguar Land Rover объявили о заключении многолетнего соглашения о сотрудничестве в области разработки передовых решений для подключённых автомобилей.

По условиям договора, Jaguar Land Rover будет использовать программное обеспечение BlackBerry в своих машинах следующего поколения. Речь, в частности, идёт о средствах обеспечения безопасности.

BlackBerry, в свою очередь, сформирует команду инженеров, которым предстоит заняться разработками в интересах Jaguar Land Rover. Созданные решения будут задействованы в новом информационно-развлекательном центре, которым в перспективе будут оснащаться подключённые автомобили британской марки.

Нужно отметить, что BlackBerry давно разрабатывает автомобильные продукты. Ранее сообщалось, что Aston Martin и Range Rover тестируют специализированное решение BlackBerry, которое поможет в обеспечении безопасности «умных» автомобилей с подключением к Интернету.

Такая система сможет осуществлять сканирование подключённых автомобилей на предмет наличия уязвимостей в бортовом ПО и слабых мест в защите. В случае обнаружения серьёзных проблем водителю будет предложено отказаться от поездок до их устранения.