В Украине нет ни одного судебного приговора по итогам расследований НАБУ, - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан выразил беспокойство из-за того, что в Украине до сих пор нет ни одного судебного приговора в отношении высокопоставленных чиновников по итогам расследований, проводимых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом он заявил в Брюсселе.

Сообщается, что Хан назвал главным беспокойством то, что в Украине до сих пор нет ни одного судебного приговора в отношении высокопоставленных чиновников по итогам расследований, проводимых НАБУ. Исходя из этого, он призвал создать Высший антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. “Это одно из условий для дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ. Я в постоянном и тесном контакте с МВФ и другими финансовыми институтами и я могу вас заверить, что терпение, мягко говоря, исчерпывается”, – подчеркнул еврокомиссар.

При этом Хан публично в целом активно хвалил НАБУ. “НАБУ делает очень важную работу в очень сложных обстоятельствах”, – заявил Хан. Такое же мнение высказал член группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франк Пауль.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава представительства ЕС в Украине, посол Хюг Мингарелли заявлял, что цель руководства страны должна заключаться в том, чтобы усиливать НАБУ, а не ослаблять его.

“Правоохранительные органы должны работать более скоординированно, и очень жаль, что происходит то, что мы все наблюдаем. Конечно же, это не отвечает интересам Украины и не содействует ее имиджу за границей. Второе – новосозданные институции, такие как НАБУ и САП, должны быть поддержаны и усилены, а не подвергаться нападкам. Поэтому мы надеемся, что Генпрокуратура сможет эффективно взаимодействовать с НАБУ и САП и поддерживать эти структуры, а не препятствовать их работе”, – заявлял он.