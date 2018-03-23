Данилюк призвал легализовать лотерею

Министр финансов Александр Данилюк призывает Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который уже два года находится в парламенте.

Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Раде.

“У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре – нет. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос. В Верховной Раде находится правительственный законопроект, который регулирует этот вопрос комплексно. Он застрял здесь и уже два года не рассматривается”, – сказал Данилюк.

Он обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.

“Комплексно этот вопрос можно урегулировать только здесь, в зале. Сейчас бюджет не получает ни копейки от лотерейного бизнеса, это недопустимо”, – добавил министр.