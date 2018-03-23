В 2017 НБУ реализовал 1,2 млн памятных монет на 106,2 млн гривен

В 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на 106,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Национальный банк реализовал 830 штук монет из золота; 47,3 тыс. штук серебряных монет; и 1,2 млн штук монет из нейзильбера.

Отмечается, что реализацию памятных монет осуществляли подразделения Национального банка и банки-дистрибьюторы по продаже памятных монет Украины – Укргазбанк и Государственный Ощадный банк.

Также в 2017 году через систему предварительного онлайн-заказа реализовано более 472 тыс. памятных монет новых выпусков (86% от всего предварительно заказанного через сайт количества монет).

В целом в 2017 году Национальный банк ввел в обращение 47 памятных монет (11 – серебряных, 9 – биметаллических, 27 – из нейзильбера) и выпустил 4 памятные медали.

Их общий тираж составил 1 442 500 монет.

Кроме того, за прошедший год в три раза выросло количество реализованных инвестиционных монет – в 2017 году Национальный банк продал почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн гривен (золотых – 5,2 тыс. штук; серебряных – 10, 7 тыс. штук).

У населения в прошлом году Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины.

В сообщении регулятора подчеркивается, что данные по реализации памятных и инвестиционных монет Украины свидетельствуют о стабильном спросе на нумизматическую продукцию Национального банка как в Украине, так и за рубежом.

Так, между Национальным банком и фирмами-нерезидентами из Германии, Польши, Гонконга и США заключен ряд договоров, по которым в 2017 году за границу реализовано почти 29 тыс. монет (22 тыс. инвестиционных и 6,6 тыс. памятных монет) на общую сумму около 20 млн гривен (около 716,5 тыс. долларов в эквиваленте).

Высокий интерес к украинским монетам демонстрируют и международные нумизматические выставки.

В частности во время последней международной нумизматической выставки “Всемирная ярмарка денег” в Берлине (Германия), которая является крупнейшим собранием производителей нумизматической продукции, оптовых дилеров и коллекционеров из более чем 50 стран мира, стенды с коллекцией памятных монет и сувенирной продукции Украины посетили около 10 000 человек.