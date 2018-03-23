Петренко - о решении Стокгольма: Киев готовит сюрприз для Газпрома

Российский Газпром полностью рассчитается с Украиной, выполняя решение Стокгольмского арбитража.

Об этом сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире канала “Прямой”.

“Что касается решения Стокгольмского арбитража, весь пафос Газпрома, что они не будут выполнять решение суда, это полная ерунда. Потому что такого рода решения выполняются на основании соответствующего международного договора по всему миру. У Газпрома очень много активов, и мы о них знаем, мы их идентифицировали… Нам известны те страны, где гораздо больший долг, чем у Газпрома перед Нафтогазом и перед Украиной. Процесс выполнения такого рода решений довольно четкий и несложный.

Кроме того, каждый день невыполнения такого решения влечет за собой пеню, если не ошибаюсь, полмиллиона долларов каждый день “капает” дополнительно на сумму долга. Поэтому вся эта бравада Газпрома не имеет ничего общего с юриспруденцией. Я просто убежден, что Газпром рассчитается до копейки. В противном случае есть возможность получить их активы в виде того же газа в Европе, много у них них недвижимого имущества, денежных средств”, – отметил Петренко.

Кроме того, он напомнил, что 100 млн грн уже взыскано с Газпрома в государственный бюджет.

“Что касается активов на территории других стран, у нас уже есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника”, – сказал министр юстиции.

Он также подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража – “не последний процесс, в котором Украина будет выигрывать у России”.