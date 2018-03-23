Полиция объяснила, зачем пришла на завод АТЭК

Следственные действия в зданиях завода «АТЕК» проводились по санкции суда и осуществлялись по делу о незаконном завладении имуществом этой компании.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

“Следователи Нацполиции проводили комплекс необходимых следственных действий (на заводе АТЕК – ред.) в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного завладения имуществом. Такие следственные действия происходят на территории нескольких регионов страны. Они совершены под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины”, – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что Главным следственным управлением Нацполиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования этого уголовного производства проверяются возможные факты незаконного завладения имуществом ЗАО «АТЕК» на общую сумму более 54 млн. гривен.

“Сегодня, 23 марта, такой комплекс необходимых следственных действий следователи Главного следственного управления Нацполиции проводят под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и на основании судебных решений – на территории нескольких регионов страны”, – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в пятницу в “Нацкорпусе” заявили, что правоохранители заблокировали их штаб на территории столичного завода “АТЕК”.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сказал, что полиция проводит следственные действия на заводе “АТЕК”, где расположена база “Национального корпуса”.

К территории завода также прибыл народный депутат, лидер “Нацкорпуса” Андрей Билецкий. Он заявил, что это помещение на территории завода “АТЕК” принадлежит рекрутинговому центру “Азов”.