Драги предупредил лидеров ЕС о 4 рисках для экономики

Драги сказал, что инвестиции растут до уровней, которые не наблюдались, по крайней мере, на протяжении десяти лет, долг частного сектора падает, а коэффициенты капитала здоровых банков почти на 50% выше, чем в начале кризиса.

Тем не менее, считает Драги, нужно беспокоиться о будущем, в связи с чем он сделал несколько предостережений.

Прежде всего, нужно уделить внимание торговому протекционизму и ослаблению влияния институтов, которые разрешают споры – именно они являются самым большим потенциальными рисками. Тарифы и ответные меры могут подорвать доверие.

Поскольку денежно-кредитная политика все еще остается мягкой, потенциальный толчок к дерегулированию финансовой индустрии может создать опасную ситуацию.

Еще один риск – потенциальная переоценка активов в США, который может иметь эффект домино. В начале года был выпущен предупреждающий выстрел, когда рынки США упали.

Глава ЕЦБ также отметил неправильную фискальную политику. Увеличение государственных расходов может привести к перегреву экономики как в США, так и в ЕС. А снижение налогов в США может потенциально принести больше вреда, чем пользы, превратив экономику в проциклическую перегрузку.