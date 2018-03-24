Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 186 0

Драги предупредил лидеров ЕС о 4 рисках для экономики

Драги предупредил лидеров ЕС о 4 рисках для экономики

Драги сказал, что инвестиции растут до уровней, которые не наблюдались, по крайней мере, на протяжении десяти лет, долг частного сектора падает, а коэффициенты капитала здоровых банков почти на 50% выше, чем в начале кризиса.

Тем не менее, считает Драги, нужно беспокоиться о будущем, в связи с чем он сделал несколько предостережений.

Прежде всего, нужно уделить внимание торговому протекционизму и ослаблению влияния институтов, которые разрешают споры – именно они являются самым большим потенциальными рисками. Тарифы и ответные меры могут подорвать доверие.

Поскольку денежно-кредитная политика все еще остается мягкой, потенциальный толчок к дерегулированию финансовой индустрии может создать опасную ситуацию.

Еще один риск – потенциальная переоценка активов в США, который может иметь эффект домино. В начале года был выпущен предупреждающий выстрел, когда рынки США упали.

Глава ЕЦБ также отметил неправильную фискальную политику. Увеличение государственных расходов может привести к перегреву экономики как в США, так и в ЕС. А снижение налогов в США может потенциально принести больше вреда, чем пользы, превратив экономику в проциклическую перегрузку.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018