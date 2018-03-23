Аэропорт Львов пытается завлечь к себе испанского лоукостера

Львовский аэропорт договаривается о начале выполнения полетов с авиакомпанией Vueling.

Об этом в интервью ЦТС рассказала генеральный директор авиапредприятия Татьяна Романовская.

На вопрос журналиста о перспективах прихода во Львов новых бюджетных авиакомпаний в ближайшее время, гендиректор аэропорта ответила: “Пока мы имеем три направления, которые открывает Wizz Air, и поэтому фактически другие лоукосты будут смотреть, как они будут работать. EasyJet обслуживает преимущественно английский рынок, на который как раз выходит Wizz Air. Eurowings – немецкий лоукост. Но Дортмунд и Берлин уже тоже заняты Wizz Air. Относительно Испании, тут все свободнее, и мы ведем переговоры с Vueling”.

Напомним, что ранее Татьяна Романовская также информировала о переговорном процессе с испанской авиакомпанией, однако тогда ее название не озвучивалось.

Авиакомпания Vueling на украинском направлении сейчас выполняет прямые рейсы из аэропорта Киев-Жуляны в Барселону и Рим.

Немецкая исследовательская компания Jacdec назвала Vueling одной из самых безопасных авиакомпаний мира. В рейтинге Airline Safety Ranking 2018 испанский лоукостер оказался на 11 месте.