Украинцы разработали интернет-платформу для защиты государственного языка

Украинский стартап AxDraft разработал платформу, которая помогает бесплатно и быстро подготовить документы для защиты прав потребителей на получение информации на украинском языке.

В кейсе “Защитить украинский язык” есть образцы жалоб на нарушения законодательства о языке в заведениях общепита, супермаркетах и интернет-магазинах.

Пользователю нужно лишь зарегистрироваться, ответить на несколько вопросов и заполнить данные. Информация автоматически переносится между документами пользователя. Документ будет индивидуализирован в соответствии с требованиями пользователя, вычитан и отформатирован. Образцы документов разработала общественная организация “Независимые”.

“Благодаря таким формам жалоб Госпродпотребслужба неоднократно проводила проверки и составляла постановления об административных правонарушениях за нарушение правил торговли”, – говорит юрист Александр Золотухин.

По словам юриста, недавно владельца заведения привлекли к админответственности за отсутствие маркировки ценников, а также непредоставление ответа на жалобу.

Если в кафе или супермаркете отказываются обслуживать на украинском, нет меню на государственном языке, или же чиновник выступал без перевода, одним из эффективных способов защитить свои права является подача жалобы и информационного запроса.

“Украинский язык является единственным государственным языком на территории Украины. Она свободно и обязательно используется не только в государственном, но и частном секторе. В это число входят и отношения между потребителями”, – говорит юрист.