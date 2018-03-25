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Искусственный интеллект назвал лучшие города для жизни

Искусственный интеллект назвал лучшие города для жизни

Искусственный интеллект от SAS назвал идеальное место на Земле для жизни, работы и отдыха.

Об этом компания рассказала в своем Twitter.

Нейронная сеть сравнила 148233 районов и городов из 193 стран на основе данных 1194 источников, на основе которых сформировал 69 критериев идеального для жизни, работы и отдыха города.

Лучшим городом мира назван австралийский Перт, а точнее его район Западный Перт. Город попал на первую строчку за счет развитой и бесплатной транспортной системы, большого количества рекреационных зон (19 пляжей с белым песком, знаменитый Парк Кингс), значительного количества солнечных часов в течение года (3200 часов), широкого выбора ресторанов (390) и обширных кулинарных и культурных мероприятий, а также хороших возможностей для карьеры и запуска стартапа.

В компании заявили, что выбрать лучший город мира достаточно сложно, так как существующие исследования, опросы и международные рейтинги отражают только индивидуальное мнение своих авторов. В SAS подчеркивают, что объективный ответ можно найти, только просмотрев гигантский объем данных, что не под силу сделать человеку.

7 лучших городов для жизни по версии искусственного интеллекта SAS:

  • Западный Перт, Австралия
  • Фейеноорд (Роттердам), Нидерланды
  • Нью-Йорк, США
  • Санди Бэй (Тасмания), Австралия
  • Хебден Бридж, Великобритания
  • Цюрих, Швейцария
  • Вудинвилл (штат Вашингтон), США
По материалам Дело
  • i

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