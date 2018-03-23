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Mozilla отказалась от рекламы на Facebook

Mozilla отказалась от рекламы на Facebook

Производитель браузера Mozilla отказался от рекламы на Facebook на фоне обвинений в адрес социальной сети об утечке данных пользователей, говорится в блоге компании.

Mozilla отмечает, что пользователями Facebook являются два миллиарда человек. Масштаб соцсети сделал ее “одной из самых удобных платформ для охвата аудитории” для всех компаний и разработчиков, в том числе крупных корпораций и некоммерческих проектов, говорится в сообщении.

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После публикации сведений о возможном использовании данных пользователей Facebook без их ведома компанией Cambridge Analytica Mozilla проверила текущие настройки конфиденциальности по умолчанию на Facebook. Выяснилось, что они дают доступ “к большому количеству данных”, “особенно” это касается настроек для сторонних приложений, добавила Mozilla.

В компании приветствуют обещание основателя Facebook Марка Цукерберга больше не допускать утечек данных и сделать доступ к ним более защищенным. Mozilla “рассмотрит возвращение” рекламы в соцсеть после того, как Facebook “предпримет более решительные действия” и улучшит настройки конфиденциальности по умолчанию для сторонних приложений, подчеркивается в сообщении разработчика браузера.

По материалам Дело
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