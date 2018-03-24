Назвали область с самыми дорогими продуктами

На конец февраля 2018 года высокие цены на продукты были зафиксированы в Киеве и на Закарпатье. Далее идут Луганская, Одесская, Киевская и Черниговская обл.

“В Киеве самыми дорогими являются сало, рыба, яйца, яблоки, картофель, морковь и свекла. Закарпатцы дорого покупают свинину, сахар, масло подсолнечное и лук. На Киевщине гречневая крупа и говядина самая дорогая. На Луганщине – масло сливочное и капуста, в Одесской области – молоко и батон, на Буковине – рис и куриная тушка”, – написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, самую дорогую в феврале говядину продавали в Киевской обл. – 133,8 грн за кг. Свинину – в Закарпатской, 123,2 грн за кг. Самую дорогую курятину можно было купить в Кировоградской обл. – 94,5 грн за кг. Жители столицы вынуждены были покупать дорогое сало и рыбу. Продукты стоили 110,7 и 72,4 грн за кг, соответственно.

“Самое дорогое молоко в феврале продавали в Одесской области – 24 гривны. Максимальная стоимость сметаны, 57,1 гривны, была зафиксирована в Херсонской области. Жителям Луганской области пришлось дорого, по 39,3 гривны за килограмм, покупать сливочное масло”, – добавил эксперт.

“На уровень цены в отдельных регионах влияет уровень доходов населения и конкуренция. Киевляне имеют самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена ​​более высоким уровнем платежеспособности. Что касается Закарпатья, то доходы его жителей растут быстрее, чем любого другого региона. Однако значительная разница в ценах между регионами указывает на сформированный внутренний рынок”, – подытожил Дорошенко.