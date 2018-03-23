Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 102 0

Instagram изменит подход к показу публикаций в ленте

Instagram изменит подход к показу публикаций в ленте

Социальная сеть Instagram изменит подход к показу постов в новостной ленте.

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Отмечается, что нововведение поможет пользователям видеть наиболее актуальный контент.

“Сегодня мы запустили тест кнопки “Новые посты”, которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку – вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете – продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты”, – говорится в сообщении.

В Instagram надеются, что новый подход порадует пользователей.

Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше.

“Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной, и вы не упустили моменты, которые дороги для вас”, – отметили в соцсети.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018