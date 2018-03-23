Китайцы начали продавать электрический Гелик за 3,6 тыс. долларов (фото)

Китайский автомобильный рынок — настоящая Мекка для электротранспорта. Не удивительно, что у них там создаются самые доступные модели электрокаров.

Одним из ярких и доступных представителей местного автопрома можно назвать электрокар Qifeng K7. Его особенность в том, что он сильно похож на Mercedes-Benz G-Class.

От мерседесовского внедорожника новый китайский электромобиль унаследовал переднюю панель, капот и массивные поворотники.

Питается K7 от электродвигателя мощностью 5,3 л. с. или 6,7 л. с, а также от батареи 60В или 72В. Как заявляет производитель, в топе машина способна ускоряться до 50 км/ч и преодолевать на одном заряде до 170 км (в реальности же пробег наверняка меньше).

И хотя Qifeng K7 выглядит маленьким и причудливым, у него есть такие интересные функции, как слот SD, USB, AUX и даже GPS и Wi-Fi, а мультимедийная система может воспроизводить как аудио, так и видео.

Цена китайского внедорожника на домашнем рынке — 25 тыс. юаней, эквивалент 3600 долларов. В Украине автомобиль можно приобрести за 9 тысяч долларов.