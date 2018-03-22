В Китае открылся первый семизвездочный отель

Отель Wanda Reign на набережной Бунд в Шанхае строился 3 года и обошелся в $515 млн, причем немалая часть суммы ушла на изысканное оформление интерьера.

В лобби гости проходят по выложенным жадеитом полам между мраморными колоннами, антикварной мебелью и стенами с мозаиками и произведениями современных китайских художников.

Изысканный дизайн распространяется на весь интерьер: в четырех обеденных залах — массивные люстры и витражные окна. Эти помещения обслуживает ресторан Marc под руководством шеф-повара со звездами «Мишлен» Марка Мано, кафетерий, китайский ресторан, заведение с японской кухней и лобби-лаундж,- рассказывает Daily Mail.

Для мероприятий предусмотрен танцевальный зал площадью 720 квадратных метров с потолками высотой восемь метров. Из него открываются панорамные виды на район Пудун и реку Хуанпуцзян. В отеле также есть, пожалуй, самый роскошный караоке-зал — Universe KTV. В каждом из закрытых клубных помещений караоке есть собственный танцпол, диско-лазеры и новейшее аудиовизуальное оборудование.

В зоне ночной жизни отеля находится клуб Club Reign с собственными винным и сигарным барами, а также коктейльным баром под открытым небом. Чтобы на следующий день справиться с последствиями бурной ночи, гости могут отправиться в один из эксклюзивных спа-салонов Shui Spa. В каждом салоне есть своя сауна, большие бассейны с горячей и холодной водой, кабинеты для различных процедур и отдыха.