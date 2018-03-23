Эксперты рассказали, как улучшить закон "О валюте"

Банкиры, экономисты, представители бизнес-ассоциаций и власти обсудили возможные шаги по изменениям в президентский законопроект “О валюте”.

Об этом говорится в пресс-релизе Центра экономической стратегии.

В частности, предлагается четко выразить принцип “свобода проведения валютных операций”: зафиксировать неисчерпаемый перечень разрешенных операций и перечень операций, которые не будут лицензироваться.

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Кроме того, эксперты сошлись во мнении о том, что необходимо прямо запретить НБУ вводить ограничения на репатриацию дивидендов и иностранных инвестиций.

Третий пункт – снять привязку проведения либерализации к внедрению BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – план действий по противодействию размыванию базы и выводу прибыли из-под налогообложения).

“В случае, если требование остается – указать, какие именно ограничительные нормы не могут быть сняты без BEPS”, – говорится в релизе.

В законопроекте, по словам Центра, необходимо ограничить продолжительность действия ограничительных антикризисных мер. Предлагается расширить перечень разрешенных операций в иностранной валюте.

“Включить расчеты по номинированных в валюте ценных бумагах, переводы валюты между счетами в банках, электронную куплю-продажу валюты”, – говорится в сообщении.