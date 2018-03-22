Порошенко отреагировал на задержание Савченко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за предотвращение массовых терактов.
Об этом глава государства написал в Facebook.
“Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны”, – написал Порошенко.
Президент напомнил, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война.
Справка Finance.ua:
- Сегодня Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп. Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую за подготовку терактов и государственного переворота Надежду Савченко к уголовной ответственности. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.