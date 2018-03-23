В Украине откроются три завода по переработке подсолнечника

В апреле-мае текущего года в Украине ожидается ввод в эксплуатацию трех маслоэкстракционных заводов по переработке семян подсолнечника — компанией “Нежинский ЖК” мощностью 1200 т/сутки, ГК “Агролига” — 500 т/сутки и Сумским заводом продтоваров — 500 т/сутки.

Об этом сообщает “Дело”.

Базовые мощности по переработке масличной по состоянию на 21 марта 2018 год оцениваются ИА “АПК-Информ” на уровне 18,1 млн. тонн в год. При этом с учетом запуска новых заводов в ближайшие 2 месяца мощности по переработке подсолнечника в Украине могут увеличиться на 280 тыс. тонн — до 18,4 млн. тонн в год (+2%).

Напомним, за последние несколько лет Украина стала важным поставщиком органической продукции на западные рынки, в частности в страны ЕС.

Справка Finance.ua: