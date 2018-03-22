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Стало известно, какими мессенджерами пользуются украинцы

Стало известно, какими мессенджерами пользуются украинцы

Абсолютное большинство владельцев смартфонов (91%) в Украине пользуется мессенджерами.

Об этом говорится в исследовании Агентства мобильного маркетинга LEAD9 при участии Киевского Международного Института Социологии, передает Itc.ua.

При этом отмечается, что украинцы все активнее используют мессенджеры, а потребление мобильного интернета в расчете на одного пользователя уже превысило потребление десктопного трафика и продолжает расти.

Лидером в Украине является Viber с долей 85%, далее в рейтинге популярности у украинских пользователей находятся Facebook Messenger – 45% опрошенных, Skype – 33% пользователей, WhatsApp – 20% и Telegram – 11%.
 
Напомним, в феврале 2018 года около 45% всех взрослых жителей Украины пользуются смартфонами с сенсорными экранами, тогда как в 2015 году таких пользователей было всего 26%.

По материалам ITC.ua
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