Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 239 0

Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ

Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ

Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении.

Об этом в эфире одной из радиостанций сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на сообщение Минрегиона.

“Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении”, – сказал он.

Читайте также: Местные бюджеты территориальных общин увеличили доходы почти на 64% – Зубко

Как уточнил Зубко, у правительства уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате за жилищно-коммунальных услуг. Первое — система субсидирования. Хотя она и не является достаточно эффективной, ведь предполагает огромные расходы бюджета (80 млрд грн за 2017 год), которые совершенно не мотивируют людей к уменьшению своего потребления.

“Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому, наша задача — мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов”, – отметил вице-премьер.

Еще одной наработкой министр считает внедрение программы “теплых кредитов” и запуск Фонда энергоэффективности, который будет совместно с международными партнерами оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья.

“Это вопрос не только утепление дома, это касается замены инженерных сетей и самое главное — уменьшения объема потребления. Такой комплексный подход будет способствовать уменьшению платежей за ЖКУ за счет уменьшения потребления и это абсолютно европейский путь, который в свое время проходили все восточно-европейские страны: Польша, Словакия, Германия”, – рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что сколько бы не было разговоров о требованиях МВФ, Украине в первую очередь необходимо продемонстрировать реализованные шаги к уменьшению энергопотребления и их эффективность.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018