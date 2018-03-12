Местные бюджеты территориальных общин увеличили доходы почти на 64%, - Зубко

Доходы местных бюджетов 665 ОТО за январь-февраль 2018 года выросли на 63,8% (на 1,11 млрд гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом в Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
“Доходы местных бюджетов 665 ОТО за январь-февраль 2018 года выросли на 63,8% (на 1,11 млрд гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 2,85 млрд гривен”, – сообщил он.
Как уточнил глава Минрегиона, налога на доходы физических лиц поступило 1,6 млрд гривен (рост на 32%), платы за землю – 399,6 млн гривен (рост на 16,5%), единого налога – 679,1 млн гривен (рост на 38,3%), акцизного налога – 48,8 млн гривен (на 99 млн грн меньше, чем в прошлом году, из-за отсутствия зачислений в местные бюджеты акцизного налога с горючего), налога на недвижимое имущество – 53,8 млн гривен (рост в 2 раза). “С начала года также выросли поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины на 5,83 млрд гривен (на 21,3 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,16 гривен”, – добавил Зубко.
В частности, по его словам, налога на доходы физических лиц поступило 18,7 млрд гривен, что больше чем поступления января-февраля прошлого года на 4,4 млрд грн (на 31%), платы за землю – 4 млрд гривен (выросли на 0,2 млрд гривен, или на 4,8%), единого налога – 6,3 млрд гривен (выросли на 1,5 млрд гривен, или на 31,7%), налога на недвижимое имущество – 553,7 млн гривен (выросли на 237,1 млн гривен, или на 74,9%)
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