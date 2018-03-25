"Морской шпион": американцы создали реалистичную рыбу-робота

Американские инженеры создали необычную рыбу-робота для изучения рифов.

Технологичную новинку разработали ученые из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института.

Мягкую роботизированную рыбу назвали SoFi и уже испытали в Тихом океане в районе Фиджи на глубине более 15 метров.

“Морской шпион” оснащен камерой, которая, конечно же, использует объектив “рыбий глаз” для съемки крупномасштабных видеороликов и фотографий любых подводных сред, в которые SoFi может проплыть. Роботом можно управлять с помощью водонепроницаемого пульта дистанционного управления, который использует ультразвуковые сигналы и основывается на контролере видеоигр.

В отличие от других глубоководных роботов, SoFi не оснащен тяжелыми, очень заметными пропеллерами, благодаря чему его ход почти незаметен. Эта особенность позволяет SoFi максимально приблизиться к рыбам.

Ученые называют SoFi “новым типом инструмента для исследования океана”. По мнению авторов разработки, такой робот может стать “первым шагом к созданию подводной лаборатории нового типа”.