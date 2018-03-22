Продлено узаконивание самостроев (инфографика)

22 марта 2018 Верховная Рада приняла в целом законопроект №3696 о внесении изменений в Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности” относительно продления срока принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

“В 2015 году для владельцев частных и дачных домов, построенных без разрешения, была возможность завершить все необходимые процедуры в течение года. Однако многие так и не успели это сделать… Законопроект продлевает возможность узаконивания таких объектов и упрощает принятие их в эксплуатацию”, — пояснил суть закона заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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Закон предусматривает, что орган государственного архитектурно-строительного контроля безвозмездно в течение 10 дней после подачи заявления должен принять в эксплуатацию объекты класса СС1, построенные на земельных участках без разрешительного документа на выполнение строительных работ.

Действие принятого закона будет распространяться на:

индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, а также хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м, построенные с 5 августа 1992 по 9 апреля 2015 года;

здания и сооружения сельскохозяйственного назначения, построенные до 12 марта 2011 года.

Объекты должны быть сведены на земельных участках соответствующего назначения и отвечать государственным строительным нормам (ГСН).

После этого за самострои будут штрафовать.

Также, как отмечает Парцхаладзе, такие объекты нельзя будет продать или подарить, оставить их в наследство; к ним невозможно будет провести любые коммуникации.