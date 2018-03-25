Электричками чаще всего путешествуют льготники

Льготники составляют почти 70% пассажиров, которые пользуются пригородными поездами, передает “Укрзализныця”.
“Среди всех пассажиров пригородных поездов льготники составляют почти 70%”, — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, в целом, железнодорожный транспорт перевозит наибольшее количество пассажиров-льготников по сравнению с другими видами транспорта в Украине.
Право льготного проезда в поездах есть у 16 категорий населения (пенсионеры по возрасту, инвалиды, участники боевых действий, студенты и ряд других).
В “Укрзализныце” констатируют сложную ситуацию с компенсацией льготных перевозок и считают, что решением проблемы должна стать монетизация льгот на проезд.
Справка Finance.ua:
- В первые два месяца текущего года пассажирооборот вырос на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.