Максим Пархоменко: что меняет новый закон о банкротстве в Украине?

На днях Верховная Рада приняла в первом чтении новый закон о банкротстве. Давайте разберемся, что же он может изменить для компаний в Украине?

В первом чтении парламент принял новый закон о банкротстве. На данный момент существующий механизм, по заверениям его авторов, является очень неэффективным.

Процедуры банкротства происходят крайне долго, реализация имущества должника осуществляется по довольно непрозрачным процедурам. А времени на данный процесс расходуется крайне много.

Таким образом, старое законодательство очень плохо отображает текущие экономические реалии.

В новом законопроекте основной новацией для Украины является введение нормы, касающейся банкротства не только юридических, но и физических лиц.

Так, если раньше такой возможностью обладали только ФОП, то сейчас данная практика будет применяться и к простым физическим лицам.

Сам процесс банкротства физических лиц будет схож с практикой юридических лиц, процедура не будет иметь срока давности и потенциально можно пересчитать долги, которые были оформлены несколько лет назад.

Для того, чтобы объявить себя банкротом, физлицу нужно иметь задолженность на уровне в 100 минимальных зарплат, что на данный момент составляет порядка 320 000 гривен.

К самим долгам относятся обязательства не только перед банками, но и перед другими физическими лицами.

Важно отметить, что законодательно не вводится разграничение по типам долгов. К примеру, если человек должен платить алименты, то через некоторое время и после накопления определенной суммы долга он может объявить себя банкротом и не выплачивать эти деньги.

Таким образом, они спишутся и он ничего не будет должен. В этом случае дети как получатели алиментов будут абсолютно беззащитны и не увидят этих средств.

Сама процедура банкротства не предполагает в первую очередь отказ от своих долгов. При ее начале должник должен договориться с кредитором о механизме возврата средств – реструктуризации.

При этом на практике на таких должников могут также накладываться определенные ограничения или санкции, к примеру, запрет на выезд за рубеж.

Основная сложность на данный момент исходит не от отсутствия инструментов для возвращения средств, а от их механизмов. На практике данные процедуры занимают долгий срок. Само производство может длиться годами.

Помочь в исполнении обязательств может институт частных исполнителей. На законодательном уровне данные участники будут мотивироваться частью долга.

Такую же мотивацию будут получать и госисполнители. Исполнители будут в значительной мере более мотивированные и получат премии за свою работу.

Также имущество банкрота, в случае его наличия, будут реализовывать на электронных торгах с максимально открытой процедурой его реализации.

Таким образом, это уменьшит возможную коррупционную составляющую при реализации имущества, в частности занижении его стоимости и реализации по более низким ценам.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари